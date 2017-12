Londres pagará entre 40 e 45 bilhões de euros para sair da UE

O montante pago por Londres a Bruxelas pelo Brexit será entre 40 e 45 bilhões de euros, anunciou nesta sexta-feira um porta-voz de Downing Street questionado pela AFP.

“Confirmo essas cifras”, disse o porta-voz, no dia em que autoridades britânicas e europeias anunciaram a conclusão de um acordo de princípio sobre as três principais questões relacionadas ao divórcio, que inclui o montante da fatura, o futuro da ilha da Irlanda e o dos europeus no Reino Unido.

O montante a ser pago foi a questão mais polêmica do Brexit no Reino Unido.

Pagar para sair equivalia a uma humilhação para a ala anti-UE, levando em conta que um dos principais argumentos para sair do bloco é que o Reino Unido historicamente pagou demais para pertencer ao grupo.

O governo britânico aceitou agora pagar essa cifra devido aos compromissos orçamentários adquiridos, ou aposentadoria de funcionários europeus, entre outros, para poder passar à fase seguinte e negociar um acordo comercial com a UE, seu principal mercado.