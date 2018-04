Livro Bege do Fed aponta que preços nos EUA subiram em todos os distritos

Os preços nos Estados Unidos subiram nos 12 distritos pesquisados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), em geral a um ritmo moderado, aponta o Livro Bege. O relatório, que traz um resumo das condições econômicas no país e serve de base para as reuniões de política monetária, foi preparado com informações coletadas entre meados de março e 9 de abril.

De acordo com o documento, “houve relatos generalizados de que preços de aço subiram, por vezes dramaticamente, devido à nova tarifa” imposta por Washington à importação do material.

Também houve, segundo o Fed, relatos “esparsos” de que companhias repassaram aumentos de preço a consumidores nos setores de indústria manufatureira, tecnologia da informação, transportes e construção.

“Em geral, empresas esperam novas elevações de preços nos próximos meses, particularmente para aço e materiais de construção”, sublinha o documento.