Liminar que impedia leilão de distribuidora da Eletrobras no AM é cassada

Rio de Janeiro – A liminar que impedia o leilão da distribuidora de energia da Eletrobras no Estado do Amazonas foi cassada pela Justiça na véspera, dando condições de realização do certame nesta segunda-feira, disse à Reuters um diretor da estatal nesta segunda-feira.

“A liminar foi cassada e teremos leilão”, afirmou à Reuters o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Eletrobras, Armando Casado, sem dar mais detalhes sobre o conteúdo da decisão que viabiliza o leilão.

A liminar que suspendia o certame havia sido concedida na última sexta-feira pela Justiça Federal do Amazonas.

Na decisão, o juiz Ricardo A. De Sales citou o “aparente açodamento dos agentes da administração federal em pretender alienar patrimônio público, sem as cautelas necessárias à segurança jurídica -e salvaguarda dos direitos do consumidor, especialmente do consumidor de baixa renda”.

Com a cassação da liminar, a expectativa é de que o leilão da Amazonas Energia ocorra no final da tarde desta segunda-feira.