Líderes autorizam relator a ler apenas voto, e não íntegra do parecer

Brasília — Após apelo do presidente da comissão especial da reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM), os líderes presentes na comissão chegaram a um acordo para que o relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), leia apenas o seu voto e não a íntegra do relatório.

Em quase 50 minutos de leitura, Moreira havia chegado apenas à página 18 de um total de 157. “Economizamos mais de 120 páginas”, comemorou Ramos.

A leitura da íntegra do relatório fazia parte do acordo com a oposição para que não haja obstrução nos trabalhos da comissão. Agora, inclusive os líderes contrários à reforma concordaram com a leitura apenas do voto de Moreira.

Ramos garantiu que todos os parlamentares inscritos poderão falar durante a fase de discussão do relatório, que se inicia na próxima semana. Não foi marcada uma data para a votação do parecer.