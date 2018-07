Libra cede ante dólar e euro com solavancos do Brexit no Reino Unido

São Paulo – A libra perdeu terreno ante o dólar e o euro nesta segunda-feira, 9, em meio à eclosão de uma crise interna no governo do Reino Unido após os debates em torno da proposta do Brexit que os britânicos apresentarão à União Europeia culminar na saída de dois dos mais importantes integrantes do gabinete da primeira-ministra Theresa May.

Perto do horário de fechamento em Nova York, a libra recuava para US$ 1,3252, enquanto o euro subia a 0,8870 libra e o dólar tinha alta a 110,83 ienes. Em relação à moeda americana, o euro tinha ganho ligeiro, a US$ 1,1749.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, ajustou e, alta de 0,04%, aos 94,078 pontos.

Com apenas algumas horas de diferença, David Davis e Boris Johnson entregaram suas cartas de demissão e deixaram os postos no governo do Reino Unido de ministros do Brexit e de Relações Exteriores, respectivamente.

Com dois importantes membros seu gabinete pulando fora do barco, a premiê Theresa May se esforçou logo para reassegurar parlamentares do Partido Conservador de que não haverá uma nova votação sobre a saída britânica da União Europeia. Apenas três dias antes, depois de uma reunião com todos as autoridades de alto escalão do seu governo na casa de campo de Chequers, May anunciava que detalhadas discussões haviam produzido um acordo consensual sobre a proposta que Londres submeterá a Bruxelas com as condições que nortearão a relação pós-Brexit entre as duas partes.

Outra divisa a sofrer pressão de desdobramentos políticos foi a lira turca. Reeleito presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan iniciou o novo mandato nesta segunda-feira com a nomeação do seu cunhado Berat Albayrak para o posto de ministro de finanças, entre outras.

Em reação a uma das primeiras sinalizações sobre como o mandatário usufruirá os recém-ampliados poderes presidenciais, às 17h11 (de Brasília), o dólar disparava 3,14% ante a lira turca, de 4,5731 liras turcas na tarde de sexta-feira para 4,7167 liras turcas no horário acima.