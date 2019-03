São Paulo – As contratações de crédito pela agricultura empresarial por meio do Plano Safra 2016/17 alcançaram 33,4 bilhões de reais entre julho e setembro, ou 18 por cento do volume total ofertado no pacote, informou nesta sexta-feira o Ministério da Agricultura, em relatório.

O ritmo de contratações está abaixo do mesmo período do ano passado, quando os desembolsos haviam atingido 39,4 bilhões de reais, ou 21 por cento do total previsto no Plano Safra 2015/16.

