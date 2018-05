Leilão do pré-sal termina sem ofertas na Bovespa

Terminou hoje (30) sem nenhuma oferta, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o leilão da produção futura de petróleo no pré-sal nas bacias dos campos de Mero, Sapinhoá e Campos de Lula, todos localizados em Santos, no litoral paulista,

Os três lotes à venda, com produção estimada em um ano, apresentavam seu valor mínimo, de acordo com a referência determinada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O único interessado habilitado para apresentar propostas não demonstrou interesse, e os contratos não foram arrematados.