Leilão de energia A-4 contrata 1 GW em novas usinas

São Paulo – O leilão de energia A-4 realizado nesta quarta-feira pelo governo brasileiro fechou a contratação de 1 gigawatt em novas usinas de geração, que precisarão entrar em operação até janeiro de 2022 e deverão receber investimentos de cerca de 5,3 bilhões de reais, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), responsável por operacionalizar a licitação.

As usinas solares responderam pela maior parte da contratação, com 806,6 megawatts, seguidas pelos parques eólicos, com 114,4 megawatts. O leilão ainda contratou 61,8 megawatts em térmicas a biomassa e 41,6 megawawtts em pequenas hidrelétricas.

O preço médio de venda da licitação foi de 124,75 reais por megawatt-hora, com destaque para o desempenho dos empreendimentos eólicos e solares, que tiveram o menor valor já registrado nas licitações brasileiras.

As eólicas negociaram energia a 67,60 reais por megawatt-hora, contra um recorde anterior de quase 97 reais, enquanto as solares ficaram entre 117 e 118 reais, ante 143,50 reais na melhor marca anterior, de 2017.