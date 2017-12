Leilão de energia A-1 negocia 288 MW médios

São Paulo – O leilão de energia A-1 contratou nesta sexta-feira 288 MW médios a um preço médio de 177,46 reais por MWh, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O valor representou deságio médio de 18,2 por cento ante o teto estabelecido, o que representou uma economia de 199,5 milhões de reais para os consumidores, segundo a CCEE.

O certame, para fornecimento a partir de 1º de janeiro de 2018, movimentou 895,4 milhões de reais em contratos.

Participaram do leilão, como compradoras da energia, dez concessionárias de distribuição, com destaque para a RGE (34 por cento do total negociado), Eletropaulo (28 por cento do total) e Coelba (12 por cento do total negociado), segundo a CCEE.

O leilão teve como objetivo a venda de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes para suprir as necessidades de distribuidoras que atendem o consumidor final.