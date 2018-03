Leilão de distribuidoras da Eletrobras deve ocorrer no dia 21 de maio

Brasília – O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, disse nesta quarta-feira que o leilão de distribuidoras da companhia deve ocorrer no dia 21 de maio.

“Não há porque o leilão não ser em 21 de maio. A única coisa que falta é um ato formal de edital, mas as empresas já estão participando do ‘data room’, que abrimos no final do ano”, afirmou.

Segundo o executivo, o leilão, inclusive, já está contratado para ser realizado na bolsa B3. “Está marcado, tem data, não há motivo para atrasar”, comentou ele a jornalistas após participar de um evento em Brasília.

Anteriormente, a Eletrobras projetava tal leilão para 4 de maio.

Ferreira admitiu que a Eletrobras pode fazer acordo para encerrar uma ação coletiva de investidores contra a empresa nos Estados Unidos, mas salientou que o caso da elétrica é “muito diferente” do da Petrobras, que também fez acordo para esse tipo de ação.