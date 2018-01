Lançamento de imóveis cresce 15,1% de janeiro a novembro de 2017

São Paulo – Os lançamentos de imóveis no Brasil somaram 68.808 unidades nos nove primeiros meses do ano passado, alta de 15,1 por cento ante igual período de 2016, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fipe.

O crescimento foi puxado principalmente pelo segmento Minha Casa Minha Vida (MCMV), no qual foram lançados 22,5 por cento mais imóveis de janeiro a novembro, enquanto os lançamentos em médio e alto padrão subiram 2,5 por cento no mesmo período, de acordo com a Abrainc/Fipe.

O levantamento ainda mostrou que as vendas de imóveis novos aumentaram 5,2 por cento no acumulado de 2017, para 98.138 unidades, das quais 61.825 unidades enquadradas no MCMV, volume 27,5 por cento superior ao comercializado no âmbito do programa habitacional entre janeiro e novembro de 2016.

Já os distratos caíram 11,3 por cento no MCMV e 27,7 por cento no segmento de médio e alto padrão, para 10.722 e 13.454 unidades, respectivamente, informou a Abrainc/Fipe.