Juros do Cartão BNDES caem para 0,91% ao mês

Rio de Janeiro – Já está em vigor a nova taxa de juros (0,91% ao mês) do Cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Cartão BNDES, para compras de bens e serviços pela internet por micro e pequenos empresários. A taxa anterior, em vigor desde outubro do ano passado, era 0,97% ao mês.

A taxa de juros cobrada no Cartão BNDES é calculada com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), praticada pelo banco nas operações de financiamento. Com a queda da TJLP no final de junho (de 6% ao ano para 5,5% ao ano), a taxa no cartão foi rebaixada, atingindo o patamar de 0,91% ao mês, o mais baixo já registrado, informou o chefe do Departamento de Operações de Internet do BNDES, Ricardo Albano Rodrigues, à Agência Brasil.

Com a nova taxa, Rodrigues prevê expansão dos desembolsos do Cartão BNDES, que tem como principais clientes as empresas de micro, pequeno e médio porte. A estimativa é desembolsar R$ 11 bilhões, em 2012, com mais de 800 mil operações, contra os R$ 7,5 bilhões liberados no ano passado. “A gente está prevendo um crescimento em torno de 50% este ano”, disse.

Para Rodrigues, a expansão do cartão reflete o aquecimento da economia brasileira, apesar da crise econômica internacional. “A gente está percebendo que este segmento não está sendo afetado fortemente pela crise.”

De acordo com o BNDES, foram emitidos 67 mil novos cartões até julho. O número de fornecedores que vendem bens e serviços no site do cartão cresceu 7,5 mil, somando 44 mil estabelecimentos no total.

O volume de recursos liberados pelo cartão, no primeiro semestre deste ano, subiu 49% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho, foram feitas mais de 320 mil operações, totalizando R$ 4,5 bilhões em financiamentos aprovados.

O Cartão BNDES está disponível em 100% dos municípios em seis estados (Santa Catarina, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo), além do Distrito Federal.

O cartão é usado para compra de bens e serviços por meio de um limite de crédito pré-aprovado, de até R$ 1 milhão, pelo banco emissor. Não há cobrança de anuidade. As prestações são fixas e os prazos de pagamento variam de três a 48 meses. Os bancos emissores do Cartão BNDES são, até o momento, o Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Itaú.