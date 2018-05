Jucá apresenta proposta no Senado para limitar ICMS sobre combustíveis

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), anunciou nesta quarta-feira que apresentará, junto com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), projeto de resolução para limitar a alíquota máxima de ICMS que os Estados poderão cobrar sobre os combustíveis.

Jucá disse em pronunciamento na tribuna do Senado que a proposta prevê uma alíquota máxima de ICMS de 18 por cento para álcool e gasolina e de 7 por cento sobre o diesel.

A proposta de Jucá acontece em meio ao terceiro dia de protestos de caminhoneiros por todo o país contra a alta nos preços do diesel.

Na véspera, o governo do presidente Michel Temer anunciou que zerará a Cide sobre o diesel assim que o Congresso aprovar a proposta de reoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia.