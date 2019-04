JBS confirma captação de US$ 1 bilhão

São Paulo — A JBS informou nesta terça-feira, 2, que precificou 1 bilhão de dólares em bônus com vencimento em 2029, com taxa de 6,5 por cento, pela JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc e JBS USA Food Company, subsidiárias integrais da companhia.

De acordo com o fato relevante, as “Notas 2029” serão garantidas pela empresa, que pretende utilizar os recursos da transação para o pré-pagamento do saldo de bônus que expiram em 2021 da JBS USA e amortização do Term Loan.

A JBS também disse no documento que realizou a reabertura de bônus para janeiro de 2026, conforme anunciado ao mercado em 18 de outubro de 2018, no valor total de 500 milhões de dólares, por meio de sua subsidiária integral JBS Investments II GmbH.

“A taxa de retorno (yield) da reabertura foi de 6,72 por cento ao ano, em decorrência principalmente de uma sobredemanda de mais de 4,0 vezes o valor inicialmente pretendido”, de acordo com a empresa.

As ‘Notas 2026’ serão garantidas pela JBS S.A., que disse que pretende utilizar os recursos da transação para alongamento do perfil de vencimento de suas dívidas, por meio do pagamento de dívidas com vencimento em prazo mais curto.