Japoneses vão às compras antes do aumento de imposto sobre consumo

Várias pessoas no Japão têm corrido para lojas a dois dias do planejado aumento do imposto sobre o consumo, que pulará de 8% para 10%.

Lojas foram tomadas por consumidores no último fim de semana antes do reajuste. Muitos querem comprar tanto artigos de luxo quanto produtos de uso diário.

A loja de departamento Tobu, em Ikebukuro, um distrito de Tóquio, ficou lotada neste domingo (29). Clientes compraram grandes quantidades de produtos como loções e cremes hidratantes.

A seção de cosméticos chegou a prolongar uma campanha especial de pontos para o seu programa de fidelidade. As vendas de cosméticos da loja de departamento subiram 32% em setembro deste ano em comparação ao mesmo mês em 2018.

As vendas de roupa de cama aumentaram 50%, impulsionadas por fortes vendas de edredons que custam 700 dólares. Já as vendas de joias subiram cerca de 67%, catapultadas por colares de pérolas que custam aproximadamente dois mil dólares.