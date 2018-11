Japão visa estímulo depois de aumentar o impostos sobre vendas, diz fonte

Tóquio – O governo do Japão está considerando um pacote de estímulo estimado em 10 trilhões de ienes (87,87 bilhões de dólares) para compensar o impacto do aumento do imposto sobre vendas no próximo ano e aumentar os gastos com obras públicas após uma série de desastres naturais, disseram três fontes.

Alguns dos fundos seriam destinados a medidas previamente anunciadas, como incentivos fiscais para compra de carros e vales-compras para ajudar famílias de baixa renda, disseram as fontes.

O governo também pode gastar mais em infraestrutura e prevenção de desastres, pois algumas autoridades se preocupam com a necessidade de algo para compensar os crescentes riscos globais, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas porque o pacote ainda não foi finalizado.

É possível que o governo realize esses gastos por mais de um ano, disseram as fontes.

O imposto sobre vendas em todo o país está programado para subir para 10 por cento em outubro de 2019, ante 8 por cento atualmente.

O aumento do imposto pode custar aos cidadãos cerca de 5,6 trilhões de ienes, de acordo com uma estimativa do banco central do Japão. Algumas autoridades querem tomar medidas para compensar esse fardo o máximo possível, disseram as fontes.

O pacote de estímulo poderia levantar preocupações sobre a carga da dívida pública do Japão, que já é a pior entre as principais economias com o dobro do tamanho de sua economia de 5 trilhões de dólares.