Japão estima que acordo comercial com EUA aumentará seu PIB em 0,8%

Tóquio — O acordo comercial alcançado entre o Japão e os Estados Unidos deve impulsionar a economia japonesa em cerca de 0,8% dentro de 10 a 20 anos, quando os benefícios tiverem efeito completo, disse o governo do país nesta sexta-feira.

A estimativa é de que o acordo contribua com cerca de 4 trilhões de ienes (36,81 bilhões de dólares) para o Produto Interno Bruto do Japão, com base em seu PIB fiscal de 2018, e o pacto criará cerca de 280 mil empregos no Japão, afirmou.

Os Estados Unidos e o Japão assinaram um acordo comercial limitado que reduz as tarifas sobre produtos agrícolas dos EUA, ferramentas de máquinas japonesas e outros produtos, enquanto evita ainda mais a ameaça de impostos maiores sobre automóveis dos EUA.

A estimativa ainda é provisória e se baseia na premissa de que os Estados Unidos eliminarão suas tarifas sobre automóveis e autopeças japonesas, informou o governo.

O Japão disse que as tarifas dos EUA sobre carros e peças de automóveis japoneses serão eliminadas por meio de novas negociações, mas não há prazo definido.

O documento do pacto, escrito em inglês, dizia: “Os direitos aduaneiros sobre automóveis e autopeças estarão sujeitos a negociações adicionais em relação à eliminação dos direitos aduaneiros”.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse ter recebido garantias do presidente dos EUA, Donald Trump, de que os Estados Unidos não vão impor tarifas de segurança nacional anteriormente ameaçadas sobre as importações de carros japoneses.

Se os EUA impusessem tarifas de 25% sobre automóveis e autopeças japonesas, o Japão pagaria cerca de 1,9421 trilhão de ienes em impostos alfandegários, mostrou a estimativa.