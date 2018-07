Japão e União Europeia assinam Acordo de Associação Econômica

Tóquio – A União Europeia (UE) e Japão assinaram, nesta terça-feira, em Tóquio, seu Acordo de Associação Econômica, um pacto que vai liberar a maior parte de seus intercâmbios comerciais e com o qual as duas partes esperam impulsionar suas economias.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e os presidentes da Comissão Europeia (CE) e do Conselho Europeu, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, respectivamente, assinaram hoje o documento em cerimônia realizada em Tóquio.

Desta forma, as duas potências encerram um longo processo de negociações iniciadas em 2013, embora para a entrada em vigor do pacto ainda são necessários trâmites parlamentares em nível nacional, um processo que poderia ser prorrogado até o próximo ano e que Tóquio e Bruxelas concordem sobre um detalhe pendente.

Trata-se de um “ambicioso pacto comercial entre duas das maiores economias do mundo” que constitui “um passo histórico”, destacaram os três líderes, em uma declaração conjunta após assinatura do documento.

Com este acordo, o Japão e a UE “enviam uma mensagem poderosa para promover o livre-comércio e baseado em regras, e contra o protecionismo”, disseram, acreditando que o pacto ajudará no “crescimento econômico inclusivo” e “criação de emprego”.

Uma vez entre em vigor, o Acordo de Associação Econômica levará a zona econômica mais aberta do mundo, já que o país asiático e o bloco comunitário aglutinam 40% do comércio global e 30% do Produto Mundial Bruto.

O acordo foi selado em um momento marcado pelas tensões comerciais entre Tóquio e União Europeia com os Estados Unidos, por causa das medidas protecionistas aplicadas pelo presidente americano Donald Trump.

O tratado vai liberar 91% das importações da UE para o Japão e até 99% quando for aplicada em sua totalidade, uma atividade econômica que atualmente representa cerca de 86 bilhões de euros e gera 600 mil empregos nos Vinte e oito, segundo dados da CE.

O Japão é o segundo maior parceiro comercial dos Vinte e Oito na Ásia depois da China, enquanto o bloco comunitário é o terceiro parceiro global do país asiático por volume comercial após os Estados Unidos e Pequim.

Além disso, a UE e Japão assinaram hoje um Acordo de Associação Estratégica, onde as duas partes esperam aprofundar sua cooperação em questões como a defesa dos direitos humanos, temas culturais e luta contra a mudança climática.