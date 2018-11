Japão e Coreia do Sul planejam retomar importação de petróleo do Irã

Tóquio/ Seul – Refinarias do Japão e da Coreia do Sul querem retomar as importações de petróleo iraniano a partir de janeiro, depois de receberem isenções das sanções dos Estados Unidos a Teerã, disseram fontes próximas ao assunto.

O inesperado ressurgimento das importações de petróleo iraniano devido às isenções ajudou a empurrar os preços spot do petróleo cru e condensado do Oriente Médio para seu nível mais baixo em mais de um ano.

Em novembro, os Estados Unidos concederam isenções a oito países, permitindo-lhes importar um pouco de petróleo iraniano por mais 180 dias. O Japão e a Coreia do Sul estavam entre os cinco principais compradores de petróleo iraniano antes de interromperem as importações no terceiro trimestre por causa das iminentes sanções.

As refinarias sul-coreanas devem manter suas importações iranianas de petróleo em zero até o final do ano, e podem retomar os embarques no final de janeiro ou início de fevereiro, com os compradores em negociações com o Irã para assinar novos contratos, disseram fontes do setor.

“Eles querem obter o melhor preço e estão negociando com o Irã”, disse uma fonte com conhecimento direto do assunto.

As fontes recusaram-se a ser nomeadas devido à sensibilidade do assunto.