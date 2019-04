Jamie Dimon, do JPMorgan, está otimista com economia do Brasil

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, alertou os investidores para se prepararem para mais turbulências à frente, como a que derrubou os mercados no final do ano passado.

Ainda assim, disse que não se pode ignorar progressos pelo mundo e citou nominalmente o Brasil, em carta aos acionistas publicada nesta quinta-feira.

“É claro que estamos fortemente concentrados nos problemas de hoje, e eles muitas vezes ofuscam o progresso que estamos fazendo em todo o mundo. Não devemos ignorar os sinais positivos. Além da forte economia dos EUA, o mundo ainda está crescendo, as questões comerciais podem ser devidamente resolvidas e o Brasil, entre outros, recupera-se economicamente”, escreveu.

O tom mais cauteloso de Dimon é uma mudança do otimismo que ele transmitiu nos últimos anos, e até mesmo de sua última carta em 2018.

Sua cautela vem de incertezas sobre a política monetária do Fed, a desaceleração econômica na Alemanha, o Brexit e a guerra comercial entre China e EUA.