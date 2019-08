Itaú não descarta PIB negativo no terceiro trimestre

São Paulo – O Itaú-Unibanco não descarta que o Brasil tenha um Produto Interno Bruto (PIB) negativo no terceiro trimestre deste ano.

Os dados preliminares do período de julho a setembro representam 15% do total que é preciso para fazer a estimativa do PIB, explica o economista.

“Não dá para descartar um número negativo no terceiro trimestre, mas é preliminar”, diz Mário Mesquita economista-chefe do Itaú Unibanco em a jornalistas nesta terça-feira (20).

Já para o segundo trimestre, a previsão do banco é que a economia tenha crescido 0,5% em relação ao anterior, puxada por industria de transformação e serviços. O dado será divulgado no dia 29, quinta-feira pelo IBGE.

“A economia não está contraindo nem acelerando”, disse.

O cenário é moldado pelo aperto das condições financeiras em meio a temores de recessão global, guerra comercial entre China e Estados Unidos e desaceleração do país asiático.

“Não acho que estamos em uma crise internacional, mas isso pode acontecer”, aponta Mesquita. “O BC está em condições de reagir a uma piora no ambiente externo cortando os juros, o que ele já começou a fazer”.

O período mais perigoso, segundo ele, podem ser os próximos dois os três trimestres, antes que o corte de juros realizado pelo Fed em 31 de julho seja sentido.

O economista nota que todos os países que têm meta de inflação cortaram os juros recentemente, com exceção da Colômbia, que deve anunciar um corte em breve.

Alem disso, a Alemanha indicou ontem que prepara um pacote de estimulo fiscal, para estimular o consumo no país. Nessa esteira, o BC europeu deve lançar uma nova rodada de estímulos, colocando a taxa num patamar negativo.

Problemas com a China afetam o Brasil tanto pela queda das nossas exportações quanto pela queda do preço nas commodities, que tem seus valores, em grande parte, definidos pela situação na China.

“O que acontece na China é muito mais importante para o Brasil do que está acontecendo com a Argentina”, disse Luka Barbora, economista do Itaú-Unibanco. Segundo ele, 30% das exportações do Brasil vão pra China. 20% pros Estados Unidos e apenas 5% para a Argentina.