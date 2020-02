Itaú Asset corta para 2,3% previsão de crescimento do Brasil em 2020

São Paulo — A Itaú Asset Management — braço de gestão de recursos do maior banco privado do Brasil — reduziu expressivamente sua estimativa para o crescimento da economia brasileira neste ano e também cortou projeção para a inflação.

A instituição agora vê o Produto Interno Bruto (PIB) em alta real de 2,3% em 2020, segundo documento com data desta quarta-feira. O prognóstico anterior, de dezembro passado, era de crescimento de 2,7%.

A revisão vem depois de uma série de indicadores macroeconômicos divulgados neste começo de ano terem vindo abaixo das expectativas. Mais recentemente, contudo, PMIs mostraram números melhores que o esperado.

A Itaú Asset baixou de 3,5% para 3,2% a expectativa para a inflação medida pelo IPCA em 2020 e 2021. A gestora manteve cenário de Selic a 4,25% ao fim deste ano, mas reduziu a 5,00% o número previsto para o término de 2021, ante a taxa de 5,50% esperada na atualização de projeções de dezembro passado.

Apesar da alta do dólar de cerca de 4 reais no fim do ano passado para quase 4,30 reais neste início de 2020, a Itaú Asset manteve perspectiva de que a taxa de câmbio fechará 2020 e 2021 em 4,20 reais por dólar.