Itália quer reduzir meta do PIB para chegar a acordo com Comissão Europeia

ROMA (Reuters) – O ministro da Economia da Itália está buscando revisar para baixo a estimativa no orçamento para o crescimento econômico do próximo ano para tentar alcançar um acordo com a Comissão Europeia sobre sua política fiscal, noticiaram neste domingo jornais italianos.

A Comissão, braço executivo da União Europeia, rejeitou o plano fiscal da Itália para 2019 no mês passado. Ela disse que ele desrespeita um compromisso de reduzir o déficit e não garante a redução da dívida do país, a segunda mais alta na zona do euro como proporção do Produto Interno Bruto (PIB).

A Comissão deu a Roma até terça-feira para apresentar um novo orçamento e pode iniciar medidas disciplinares contra Roma ainda neste mês.

Em suas metas econômicas para vários anos, feitas no início de outubro, a Itália revisou para cima as projeções de crescimento, com a expansão do PIB estimada em 1,5 por cento.

O ministro da Economia, Giovanni Tria, afirmou na sexta-feira que a Itália mantém os principais pilares de seu orçamento.

Mas o jornal la Repubblica disse que Tria está avaliando cortar a estimativa para a expansão do PIB em 2019 para 1 por cento e outro jornal, o Il Messaggero, afirmou que ele reduzirá a previsão para o próximo ano a 1,2 por cento.

Ambos os jornais noticiaram que Tria também está avaliando a possibilidade de incluir no orçamento um mecanismo automático que reduziria os gastos públicos no caso de o déficit subir além do limite determinado.

