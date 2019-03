Itália assina acordo de € 2,5 bi com China e há mais a caminho, diz premiê

Roma — A Itália assinou um acordo no valor de 2,5 bilhões de euros (2,8 bilhões de dólares) com a China, durante a visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Roma, disse o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, neste sábado, acrescentando que o valor dos contratos pode subir para 20 bilhões.

Mais cedo, Conte assinou um acordo preliminar e tornou a Itália o primeiro país rico ocidental a endossar o ambicioso projeto de infraestrutura chinês “Cinturão e Rota”, apesar das preocupações de aliados próximos com algum possível prejuízo aos interesses do Ocidente.

Conte disse a jornalistas que o governo italiano continua compromissado com seus parceiros ocidentais, mas afirmou que precisava considerar a “Itália primeiro”.