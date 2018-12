Israel e Brasil investirão US$ 5 milhões em cooperação tecnológica

Jerusalém – Israel e Brasil investirão nos próximos cinco anos US$ 5 milhões (R$ 19,4 milhões) em cooperação tecnológica e inovação após a assinatura de um memorando entre as duas agências nacionais deste campo, informou nesta segunda-feira um comunicado do governo israelense.

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e a Autoridade de Inovação de Israel formalizaram uma cooperação, a primeira conjunta neste campo, a fim de melhorar as capacidades tecnológicas das empresas, promover atividades no setor industrial e facilitar projetos específicos entre entidades de ambos os países.

A primeira convocação para solicitar financiamento foi publicada em 28 de novembro de 2018 para projetos de parceria em grande escala em inovação, ciências da vida, energia e agricultura por um período 24 meses.

“O investimento em inovação e a atribuição de recursos para o desenvolvimento tecnológico são fundamentais para o crescimento econômico sustentado, o aumento da produtividade e a criação de um valor econômico significativo”, destacou o ministro de Economia e Indústria de Israel, Eli Cohen.

As companhias israelenses terão direito a 12 meses de apoio e poderão renovar o financiamento para um segundo ano após a revisão dos resultados do projeto.

“Este acordo é um primeiro e importante passo no caminho da cooperação tecnológica, e prevemos um aumento na colaboração tecnológica conjunta entre Israel e Brasil nos próximos anos”, previu o diretor-executivo da Autoridade de Inovação israelense, Aharon Aharon.