Irã está pronto para aumentar produção de petróleo

Singapura – O Irã está pronto para aumentar sua produção de petróleo para 4 milhões de barris por dia nos próximos dois ou três meses dependendo da demanda de mercado, disse um executivo sênior da Companhia Nacional de Petróleo Iraniano (NIOC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.

“Nós podemos aumentar a produção de petróleo de acordo com a demanda do mercado”, disse Seyed Mohsen Ghamsari, diretor de assuntos internacionais da NIOC, durante o Fórum Argus Crude.

Os planos do Irã de retomar a produção nos níveis pré-sanções de mais de 4 milhões de barris por dia ocorrem logo antes de uma reunião informal neste mês entre membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) na Algéria, onde a expectativa é que eles busquem reviver um acordo de congelamento da produção global.

O maior produtor da Opep está produzindo pouco mais de 3,8 milhões de barris por dia, disse Ghamsari.

Tentativas da Opep e exportadores de petróleo não membros de alcançar um acordo para estabilizar os níveis de produção mais cedo no ano fracassaram porque o Irã, que está ansioso para aumentar as exportações após a suspensão das sanções internacionais, recusou-se a participar do pacto.