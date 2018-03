Irã deve exportar em março menor volume de petróleo em dois anos

Tóquio – As exportações de petróleo e condensados do Irã devem cair para uma mínima em dois anos neste mês, já que as cargas para seus principais compradores asiáticos cairão em um terço ante o mês anterior, disse uma fonte com conhecimento do cronograma de carregamento petroleiro do país.

Compradores globais estão programados para adquirir 1,94 milhão de barris por dia (bpd) de petróleo iraniano em março, queda de 21 por cento em relação ao mês anterior, disse a fonte, que se recusou a ser identificada pois a informação é confidencial. Trata-se do menor volume desde março de 2016.

Em comparação com o ano anterior, as vendas de março do Irã, o terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), devem diminuir 26 por cento.

O declínio está ocorrendo apesar dos esforços do país para atrair clientes, incluindo a redução dos preços de venda oficiais e uma oferta para aumentar descontos em frete para a Índia.

As exportações iranianas em março deverão cair abaixo dos níveis do ano passado pelo terceiro mês consecutivo. Isso deve ajudar a Opep a apertar a oferta global, dando suporte aos preços do com o aumento da produção dos Estados Unidos.