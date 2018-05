Ipea estima avanço de 0,1% na produção industrial em abril frente a março

Vinicius Neder, do Estadão Conteúdo

Rio de Janeiro – A produção industrial de abril deverá avançar apenas 0,1% em abril ante março, conforme o Indicador Ipea de Produção Industrial, que procura estimar os resultados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com abril de 2017, a produção teria avançado 7,3%.

O indicador do Ipea é obtido a partir de dados coincidentes, que, segundo nota publicada no blog da Carta de Conjuntura do instituto de pesquisas, tiveram comportamento heterogêneo na passagem de março para abril.

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a produção total de veículos aumentou 5,3% em abril ante março. Já a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) indica que a importação de bens intermediários também cresceu, com alta de 6% na mesma base de comparação.

Por outro lado, os dados divulgados pela Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO) mostram que a venda de papel e papelão recuou 0,9% na passagem de março para abril. Já o Índice de Confiança da Indústria (ICI), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 0,7% em relação a março.

Na comparação entre abril e igual mês de 2017, o desempenho positivo foi generalizado entre todos os dados coincidentes. “Os destaques ficaram por conta da produção de veículos (40,4%) e da importação de bens intermediários. Além disso, o nível de estoques na indústria caiu 5,9% em relação a abril do ano passado”, diz a nota divulgada pelo Ipea.