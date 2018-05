IPC sobe 0,2% em abril nos Estados Unidos

Washington – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de abril nos Estados Unidos subiu 0,2% em relação ao mês anterior, e a taxa anualizada subiu para 2,5%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Governo americano.

O núcleo da inflação, que exclui os preços da energia e dos alimentos por causa da sua volatilidade, ficou em 0,1% em abril, enquanto comparado com abril do ano passado registrou alta de 2,1%.

O número do Departamento de Trabalho é similar à antecipada pelos analistas.

A taxa anualizada de 2,5% é a maior registrada nos EUA em 14 meses.

O aumento foi impulsionado principalmente pelos setores de hotelaria (0,8%), gasolina (3%) e habitação (0,3%).

Deste modo, se consolida a tendência de alta dos preços nos EUA, o que servirá de argumento para a esperada alta de taxas de juros previstos pelo Federal Reserve (Fed) na sua reunião de política monetária do próximo mês de junho.

O Fed mantém os juros na faixa entre 1,5% e 1,75%, depois de aumentá-los em março, e se prevê que realize pelo menos dois ajustes para cima adicionais no que resta do ano, tendo em vista a solidez da economia americana, com uma taxa de desemprego que fechou abril em 3,9%.