São Paulo – O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou alta de 0,43 por cento na primeira quadrissemana de novembro, depois de terminar outubro com avanço de 0,48 por cento, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

A primeira leitura do mês mostrou que a maior contribuição partiu do grupo Habitação, cujos preços recuaram 0,29 por cento, ante variação negativa de 0,06 por cento na apuração anterior, com destaque para o item tarifa de eletricidade residencial.