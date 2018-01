IPC-S sobe 0,59% na 3ª prévia de janeiro, aponta FGV

Thaís Barcellos, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou de 0,47% na segunda quadrissemana de janeiro para 0,59% na terceira leitura do mês, informou nesta terça-feira (23) a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Das oito classes de despesas analisadas, quatro apresentaram acréscimo nas taxas. Alimentação foi o grande destaque de alta, com aceleração de 0,93% para 1,27% no período.

Também ganharam força no período os segmentos de Educação, Leitura e Recreação (1,04% para 1,74%), Despesas Diversas (0,15% para 0,18%) e Transportes (0,84% para 0,85%).

Em contrapartida, quatro grupos registraram decréscimo no período, com destaque para Habitação (-0,17% para -0,18%), que sente os efeitos de alívio da queda em energia pela adoção da bandeira verde no mês.

Saúde e Cuidados Pessoais (0,45% para 0,40%), Vestuário (-0,27% para -0,42%) e Comunicação (0,22% para 0,17%) completam os segmentos que registraram arrefecimento no período, segundo a FGV.