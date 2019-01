IPC-S sobe 0,29% e fecha ano com alta acumulada de 4,32%, diz FGV

São Paulo – O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) terminou dezembro com alta de 0,29 por cento, depois de recuar 0,17 por cento em novembro, encerrando 2018 com avanço acumulado de 4,32 por cento, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.

Em 2017, o índice havia fechado com alta acumulada de 3,23 por cento.

De acordo com a FGV, a maior contribuição para o resultado do IPC-S na última apuração do ano partiu do grupo Habitação, que passou de um recuo de 0,13 por cento na terceira quadrissemana do mês para uma alta de 0,20 por cento.

No ano, entretanto, o item com maior influência foi plano e seguro de saúde, que registrou uma variação acumulada de 10,07 por cento em 2018.