IPC-S fica em 0,34% na terceira quadrissemana de junho

São Paulo – A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,34% na terceira quadrissemana de junho, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O resultado ficou 0,02 ponto abaixo do desempenho apurado na segunda quadrissemana, de 0,36%. O dado, aguardado para as 8 horas, só foi informado há pouco, devido a problemas técnicos no site da FGV.

Das oito classes de despesas analisadas, seis apresentaram decréscimo em suas taxas de variação: Alimentação (de 0,06% para 0,05%), Educação, Leitura e Recreação (de 0,64% para 0,58%), Transportes (de 0,19% para 0,12%), Despesas Diversas (de 1,06% para 0,84%), Comunicação (de 0,20% para 0,15%) e Habitação (de 0,54% para 0,46%).

Segundo a FGV, o conjunto de preços de Habitação foi o que teve a maior influência na desaceleração do IPC-S da terceira leitura do mês. Nesta classe de despesa, a taxa do item tarifa de eletricidade residencial passou de 0,89% na segunda quadrissemana para 0,09% na terceira.

Na ponta oposta, os grupos Vestuário (de 0,35% para 0,75%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,53% para 0,59%) aceleraram entre uma pesquisa e outra.