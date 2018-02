IPC-S acelera alta em janeiro puxado por educação e alimentos

São Paulo – O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a alta a 0,69 por cento em janeiro depois de ter avançado 0,21 por cento em dezembro, pressionado pelos preços de educação e alimentos, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na terceira quadrissemana do mês, o indicador havia subido 0,59 por cento.

Os dados da FGV mostraram que a principal contribuição para a leitura de janeiro partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação, com alta de 2,75 por cento, em um movimento sazonal de início de ano com o retorno às aulas.

A alta dos alimentos também acelerou com força no primeiro mês do ano, a 1,23 por cento contra 0,21 por cento em dezembro, sendo que o tomate exerceu a maior influência altista no mês ao subir 47,85 por cento.