IPC-Fipe sobe 0,48% em outubro e inflação acumulada no ano chega a 2,76%

São Paulo – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,48% em outubro, ganhando força ante a alta de 0,39% verificada em setembro, mas desacelerando em relação à terceira quadrissemana do mês passado, quando o avanço foi de 0,52%, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O resultado de outubro ficou dentro das estimativas de dez instituições colhidas pelo Projeções Broadcast, que iam de aumento de 0,46% a 0,58%, mas abaixo da mediana das projeções, de 0,51%.

Nos primeiros dez meses de 2018, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,76%. No período de 12 meses até outubro, o índice apresentou ganho de 3,63%.

A aceleração do IPC-Fipe se deve basicamente aos preços de Alimentação, que deram um salto de 1,21% em outubro, após mostrarem alta marginal de 0,08% no mês anterior. Além disso, os custos de Vestuário avançaram 0,06% no mês passado, revertendo uma queda de 0,20% em setembro.

Entre os demais componentes do índice, houve desaceleração na alta dos preços. Em Habitação, de 0,23% em setembro para 0,16% em outubro; em Transportes, de 0,97% para 0,54%; em Despesas Pessoais, de 0,95% para 0,22%; em Saúde, de 0,57% para 0,36%; e em Educação, de 0,13% para 0,04%.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em outubro:

– Habitação: 0,16%

– Alimentação: 1,21%

– Transportes: 0,54%

– Despesas Pessoais: 0,22%

– Saúde: 0,36%

– Vestuário: 0,06%

– Educação: 0,04%

– Índice Geral: 0,48%