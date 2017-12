IPC do Japão sobe 0,9% em novembro, 11º alta consecutiva

Tóquio – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Japão subiu em novembro 0,9% anualizado, devido sobretudo ao custo da energia, no que representa a 11ª alta consecutiva do indicador, informou nesta terça-feira o Governo do país.

O índice manteve assim a progressão iniciada em janeiro, quando o IPC experimentou seu primeiro avanço em 13 meses, embora ainda esteja longe de atingir a meta de 2% fixada pelo Banco do Japão (BOJ, banco central japonês).

O indicador, que exclui os preços dos alimentos por causa de sua alta volatilidade, subiu 0,2% em relação a outubro, segundo os dados publicados pelo Escritório de Estatística do Ministério do Interior e Comunicações japonês.

O aumento dos preços do combustível, da água e da luz, de 5,9% anualizado, foi o principal fator que contribuiu para a alta do indicador, seguido um mês mais pelo aumento do custo dos cuidados médicos, de 1,6%.

O BOJ ativou em 2013 um gigantesco programa de flexibilização monetária com o fim de atingir a meta inflacionária de 2%, embora a queda dos preços do petróleo e o esfriamento global o obrigaram a atrasar seu prazo de execução para 2019 e a ativar outras medidas adicionais.