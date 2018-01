Investimentos da China no exterior caem 29,4% em 2017

Pequim – Os investimentos diretos não financeiros da China no exterior caíram 29,4% em 2017 ante o ano anterior, a US$ 120 bilhões, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio do país. A queda veio após Pequim tomar medidas para restringir o que classificou de “investimentos irracionais”.

Como parte de esforços para conter saídas de capital, o Conselho Estatal da China decidiu limitar investimentos externos nos setores imobiliário, hoteleiro, esportivo e de entretenimento.

Apenas em dezembro, porém, houve alta de 49% nos investimentos externos da China na comparação anual, informou o ministério.