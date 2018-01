Investimento da China no Brasil em 2017 atingem máxima de 7 anos

Brasília – A China investiu 20,9 bilhões de dólares no Brasil em 2017, maior valor desde 2010 uma vez que a recessão ajudou a reduzir os preços de ativos e atraiu investidores, de acordo com o Ministério do Planejamento brasileiro.

Os setores de energia, logística e agricultura atraíram o maior volume de capital chinês, incluindo investimentos nos campos de petróleo do pré-sal e o acordo de 2,25 bilhões de dólares da chinesa State Power Investment Corp para operar a usina hidrelétrica de São Simão.

O dado de investimentos de 2017 considera investimentos confirmados e anunciados, mas não considera acordos como a compra pela companhia chinesa de transporte urbano por aplicativo DiDi Chuxing do controle da brasileira 99, já que empresas privadas não divulgam o tamanho do acordo.

O governo brasileiro projeta que o investimento chinês continue aumentando este ano uma vez que os preços de ativos continuam baixos após a recessão que terminou ano passado.

“O Brasil tem muito menos investimento do que precisamos…precisamos de investidores estrangeiros”, disse o Secretário de Assuntos Internacionais, Jorge Arbache, em entrevista.

Segundo ele, as eleições presidenciais deste ano não devem desacelerar o investimento chinês.

“Quando conversamos com os chineses sobre esse ser um ano eleitoral, um ano com um forte componente político, os chineses mostram que têm uma visão de longo prazo para o Brasil”, disse Arbache. “É improvável que eles reduzam sua presença.”

Um fundo bilateral lançado em 2017 para direcionar 20 bilhões de dólares em financiamentos de bancos estatais chineses e brasileiros vai avaliar a primeira série de projetos no fim de janeiro.

O fundo foca em ferrovias e infraestrutura para ajudar a levar grãos a portos já que a China é o principal comprador de soja brasileira. Segundo Arbache, o fundo já recebeu 29 propostas.

“Se no final de 2018 cinco projetos forem aprovados, acho que será muito bom para o primeiro ano”, disse Arbache. “Com o processo de aprendizagem, é possível que no próximo ano haja ainda mais aprovações.”