Pequim — O investimento direto da China no exterior, desconsiderando-se o setor financeiro, totalizou US$ 15,66 bilhões no primeiro bimestre de 2019, segundo o Ministério de Comércio chinês.

A cifra é 6,9% menor do que a de igual período do ano passado, segundo cálculos do Wall Street Journal com base nos dados oficiais.

Apenas em janeiro, os investimentos chineses no exterior tiveram queda de 15% na comparação anual.