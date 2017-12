Intenção de consumo em SP melhora em dezembro, diz FecomercioSP

São Paulo – A intenção de compras dos paulistanos manteve a trajetória positiva em dezembro, alcançando o maior nível desde maio de 2015, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), embora ainda sinalize insatisfação com as condições de consumo.

O índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) alcançou 85,1 pontos neste mês, alta de 12,5 por cento frente a dezembro de 2016 e de 3,1 por cento em relação a novembro, de acordo com levantamento da entidade divulgado nesta quarta-feira.

Apurado mensalmente, o índice varia de zero a 200 pontos, sendo que abaixo de 100 pontos significa insatisfação e acima de 100, satisfação em relação às condições de consumo.

Para a FecomercioSP, o resultado em dezembro mostra a consolidação da nova trajetória de crescimento do ICF iniciada em outubro, influenciada pela inflação e pelos juros em queda e a geração de novos postos de trabalho.