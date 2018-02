Intenção de consumo de famílias paulistanas sobe 21,5% sobre 2017

São Paulo – O índice que mede intenção de consumo de famílias na cidade de São Paulo apurado pela FecomercioSP subiu 21,5 por cento em fevereiro sobre um ano antes, avançando 5,5 por cento sobre janeiro, informou a entidade nesta terça-feira.

O indicador (ICF) alcançou 94,3 pontos neste mês, maior patamar desde abril de 2015.

O ICF é apurado mensalmente FecomercioSP, com dados de 2,2 mil consumidores na capital paulista, e varia de zero a 200 pontos, sendo que abaixo de 100 pontos significa insatisfação e acima de 100, satisfação em relação às condições de consumo.

“A inflação e juros em queda favorecem a ampliação do consumo, conjuntamente com a melhora do mercado de trabalho, seja ele formal ou informal”, afirmou Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) em comunicado.

“A tendência do ICF continua positiva com a expectativa ainda no primeiro semestre de não só passar a barreira dos 100 pontos, mas também ter a maioria dos itens no patamar de satisfação”, acrescentou.

Em fevereiro, apenas os itens Emprego Atual, Perspectiva Profissional e Renda Atual figuram acima do patamar de 100 pontos, que indica “satisfação”, segundo a pesquisa. Os demais, Acesso ao Crédito, Nível de Consumo Atual, Perspectiva de Consumo e Momento para Duráveis, seguiram abaixo do nível de 100, mas mostraram avanços de dois dígitos na comparação anual.

Segundo a FecomercioSP, pelo terceiro mês consecutivo, todos os sete itens avaliados registraram elevação, com destaque para Renda Atual, que ficou em 104,9 pontos, acima de 100 pela primeira vez desde maior de 2015.