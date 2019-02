Intenção de consumo das famílias cai 2,4%, diz CNC

A intenção de consumo das famílias (ICF), de acordo com levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), teve queda de 2,4% em setembro deste ano, na comparação com o mês anterior.

Na comparação com setembro do ano passado, a queda chegou a 34,5%, informou hoje (22) a CNC.

O indicador teve a oitava queda consecutiva e segue no menor patamar desde o início da série histórica, em 2010. Na comparação com agosto deste ano, houve recuos nos sete componentes do ICF, com destaque para a perspectiva de consumo, que caiu 5,5%.

Na comparação com setembro de 2014, também houve quedas, ainda mais acentuadas, nos sete componentes. As maiores reduções foram observadas no momento para a compra de bens duráveis (-51,8%) e na perspectiva de consumo (-50,4%).