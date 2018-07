Com greve dos caminhoneiros, inflação é a maior para junho desde 1995

São Paulo – A inflação no Brasil foi de 1,26% em junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira (06).

Foi a maior alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde janeiro de 2016 (1,27%), assim como a mais alta para o mês de junho desde 1995, quando ficou em 2,26%.

A taxa veio acima da previsão do mercado financeiro de 1,15%, de acordo com o Boletim Focus divulgado na segunda-feira (02), mas na linha dos 1,26% previstos em levantamento da Reuters.

Com isso, o acumulado da taxa nos últimos 12 meses está em 4,39%, já próximo da meta do governo de 4,5% com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima (teto de 6%) ou para baixo (piso de 3%).

Grupos

Alimentação e Bebidas, de longe o grupo com maior peso no índice, acelerou de 0,32% em maio para 2,03% em junho e contribuiu sozinho com 0,50 ponto percentual na taxa final.

As principais altas foram do leite longa vida (de 2,65% em maio para 15,63% em junho) e do frango inteiro (de -0,99% em maio para 8,02% em junho).

“A alta em junho foi reflexo da paralisação dos caminhoneiros ocorrida no final de maio”, diz o comunicado do IBGE.

Outro grupo impactado foi o de Transportes. A gasolina subiu 5% no mês e contribuiu, sozinha, com 0,22 ponto percentual para a taxa final. Já o etanol subiu 4,22% e teve contribuição de 0,04 p.p.

Juntos, os dois itens responderam por mais de um quinto da taxa mensal. Transportes também teve quedas de preços em itens como óleo diesel (-5,66%) e passagens aéreas (-2,05%), mas com peso menor.

O grupo Habitação também disparou, de 0,83% em maio para 2,48% em junho, e teve o segundo maior impacto do mês.

O principal responsável neste caso foi uma alta de 7,93% na energia elétrica, já que as contas em junho tiveram bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adicionou R$ 0,05 por kwh consumido.

Dos nove grupos monitorados pelo IBGE, só Vestuário teve deflação em junho (-0,16%) enquanto Comunicação ficou estável.

Grupo Variação maio, em % Variação junho, em % Índice Geral 0,40 1,26 Alimentação e Bebidas 0,32 2,03 Habitação 0,83 2,48 Artigos de Residência -0,06 0,34 Vestuário 0,58 -0,16 Transportes 0,40 1,58 Saúde e cuidados pessoais 0,57 0,37 Despesas pessoais 0,11 0,33 Educação 0,06 0,02 Comunicação 0,16 0,00