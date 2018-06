Inflação surpreende e fica em 0,40% em maio, diz IBGE

São Paulo – A inflação no Brasil foi de 0,40% em maio, aceleração em relação aos 0,22% de abril e mais alta do que os 0,31% de maio de 2017.

O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,86%, ainda abaixo do piso da meta do governo – que é de 4,5% com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo (3%) ou para cima (6%).

Os números são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e foram divulgados na manhã desta sexta-feira (08) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A previsão do mercado era de uma taxa mensal na faixa entre 0,28% (IBRE/FGV) e 0,36% (MB Associados).

A greve dos caminhoneiros já impactou o número, já que os primeiros bloqueios foram no dia 21 de maio e a coleta de preços do IBGE foi até o dia 29.

“Pegou a ponta final do IPCA e puxou o número como esperado. Antes da greve trabalhávamos com 0,29%, mas dá para dizer que o impacto não foi tão significativo. Esperamos que junho pode voltar um pouco, mas há o receio agora de um impacto do câmbio”, diz Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, em e-mail para EXAME.

Grupos

Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, só Artigos de Residência teve queda de preços em maio: -0,06%.

O grupo Habitação subiu 0,83%, a maior alta do mês, e contribuiu sozinho com 0,13 ponto percentual no índice final.

A maior parte disso é por causa da energia elétrica que acelerou a alta de 0,99% em abril para 3,52% em maio.

Desde o primeiro dia do mês passado está em vigor a bandeira tarifária amarela, que adiciona R$ 0,01 a cada kwh consumido.

Outros itens que pesaram foram o gás encanado (0,91%), impactado por reajuste no Rio de Janeiro, e taxa de água e esgoto (0,27%), refletindo reajustes em Curitiba e Recife.

O grupo Transportes, que havia tido inflação zero em abril, foi a 0,40% em maio com impacto de 0,07 ponto percentual na taxa final.

Puxaram para cima as altas da gasolina (3,34% de variação e 0,15 p.p. de impacto) e do óleo diesel (alta de 6,16% e 0,01 p.p. de impacto).

Mas pesaram para baixo as passagens aéreas (-14,71% de variação e -0,05 p.p. de impacto) e o etanol (-2,80% de variação e -0,03 p.p. de impacto).

Alimentação e Bebidas, de longe o grupo com maior peso no índice final, acelerou de 0,09% em abril para 0,32% em maio.

Aceleraram tanto os alimentos para consumo no domicílio (0,36%) quanto a alimentação fora (0,26%)

“A inflação de alimentos surpreendeu para cima e parte disso pode ser simplesmente reflexo das disrupções de transportes e logística causadas pela greve dos caminhoneiros”, diz nota de Alberto Ramos, chefe de pesquisa macroeconômica para América Latina do Goldman Sachs.

Alguns dos itens com maior alta foram a cebola (de 19,55% em abril para 32,36% em maio) e a batata-inglesa (de -4,31% em abril para 17,51% em maio).

Grupo Variação abril, em % Variação maio, em % Índice Geral 0,22 0,40 Alimentação e Bebidas 0,09 0,32 Habitação 0,17 0,83 Artigos de Residência 0,22 -0,06 Vestuário 0,62 0,58 Transportes 0,00 0,40 Saúde e cuidados pessoais 0,91 0,57 Despesas pessoais 0,12 0,11 Educação 0,08 0,06 Comunicação -0,07 0,16