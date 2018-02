Inflação para famílias com baixa renda fica em 0,23% em janeiro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda até cinco salários mínimos, ficou em 0,23% em janeiro deste ano, abaixo do 0,26% de dezembro de 2017 e do 0,42% de janeiro daquele ano.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de 0,23% foi o menor para meses de janeiro desde a implantação do Plano Real, em 1994.

No acumulado de 12 meses, o INPC ficou em 1,87%, abaixo dos 2,07% acumulados em 2017.

Em janeiro, os produtos alimentícios tiveram inflação de 0,76%, acima do 0,43% de dezembro. Os não alimentícios, por outro lado, não tiveram variação de preços em janeiro, enquanto que, em dezembro, havia sido registrada inflação de 0,19%.