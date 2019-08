Inflação em São Paulo tem alta de 0,14% em julho

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo terminou julho com alta de 0,14%, depois de subir 0,15% no mês anterior, em meio à alta dos preços de Habitação e queda de Despesas Pessoais. O índice ajuda a prever como será a inflação oficial do país, a ser divulgada pelo IBGE na próxima semana.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulgou nesta sexta-feira que os preços de Habitação exerceram o maior peso positivo ao subirem 0,54%, mesmo desacelerando sobre a taxa de 0,69% de junho.

Por outro lado, as Despesas Pessoais caíram 0,33% em julho, deixando para trás a alta de 0,82% do mês anterior.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.