Inflação é a maior para outubro desde 2015 e supera centro da meta anual

São Paulo – A inflação no Brasil foi de 0,45% em outubro, de acordo com dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (07).

A taxa caiu levemente em relação a setembro (0,48%) mas supera a do mesmo mês no ano passado (0,42%). Foi a inflação mais alta para outubro desde 2015.

O acumulado dos últimos 12 meses ficou em 4,56%, acima da meta de inflação para 2018, que é de 4,5% com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo (3%) ou para cima (6%).

O acumulado no ano até agora (3,81%) também ficou acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado (2,21%).

Grupos

O grupo Alimentação e Bebidas, de longe o com maior peso no índice, acelerou de 0,10% em setembro para 0,59% em outubro puxado por altas como a do tomate, de 51,27%.

Já o grupo Transportes desacelerou, de 1,69% em setembro para 0,92% em outubro, mas também ajudou a pressionar a inflação.

Juntos, os dois grupos responderam por 71% da inflação do mês de outubro. Só os combustíveis tiveram, sozinhos, impacto de quase um terço do índice mensal.

Subiram o etanol (4,07%), o óleo diesel (2,45%), a gasolina (2,18%) e o gás veicular (0,06%), ainda que as altas tenham sido menores do que em setembro. O preço das passagens subiu 7,49%, também uma desaceleração em relação ao mês anterior.

No grupo Habitação, houve alta de 0,12% na energia elétrica (em parte por causa de reajustes em São Paulo, Brasília e Goiânia) e de 0,65% no gás encanado (puxado por um reajuste na tarifa de Curitiba).

Grupo Variação setembro, em % Variação outubro, em % Índice Geral 0,48 0,45 Alimentação e Bebidas 0,10 0,59 Habitação 0,37 0,14 Artigos de Residência 0,11 0,76 Vestuário -0,02 0,33 Transportes 1,69 0,92 Saúde e cuidados pessoais 0,28 0,27 Despesas pessoais 0,38 0,25 Educação 0,24 0,04 Comunicação -0,07 0,02