Inflação é de 0,32% em janeiro e acumula 3,78% em 12 meses, diz IBGE

São Paulo – A inflação no Brasil foi de 0,32% em janeiro, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (07) pelo IBGE.

A taxa do IPCA veio próxima a de janeiro do ano passado (0,29%), mas acelerou em relação a dezembro (0,15%).

O acumulado em 12 meses ficou em 3,78%, um pouco acima dos 3,75% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Os alimentos e bebidas, que compõe cerca de um quarto do peso da cesta de produtos avaliados, foram o principal fator de pressão.

O grupo teve alta de 0,90% e impacto de 0,22 ponto percentual na taxa final com destaque para itens como feijão-carioca (19,76%), cebola (10,21%), frutas (5,45%) e carnes (0,78%).

Pedro Costa, analista de IPCA, explica em nota que os preços dos alimentos tem impacto de fatores sazonais: no caso das frutas, por exemplo, há um aumento de demanda nos meses mais quentes.

A segunda maior pressão veio do grupo de Despesas Pessoais, com alta de 0,61% e impacto de 0,07 p.p. no IPCA. As férias ajudaram a pressionar itens como excursão (6,77%) e hotel (1,06%), escreve Costa.

