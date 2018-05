Inflação acelera para 0,22% em abril e 2,76% em 12 meses, diz IBGE

São Paulo – A inflação no Brasil foi de 0,22% em abril, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (10).

A taxa superou os 0,09% registrados em março e também ficou acima dos 0,14% de abril de 2017.

O acumulado dos últimos 12 meses está em 2,76%, também uma aceleração em relação aos 2,68% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Mas a inflação segue abaixo do piso da meta, já que o governo deve perseguir para 2018 uma taxa de 4,5% com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo (3%) ou para cima (6%).

Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, apenas Comunicação teve queda de preços em abril (-0,07%) enquanto Transportes ficou estacionado.

A maior alta foi no grupo Saúde e cuidados pessoais, que subiu 0,91% e contribuiu, sozinho, com 0,11 ponto percentual, ou metade do IPCA de abril.

Pesaram principalmente os itens plano de saúde (alta mensal de 1,06%) e remédios (1,52%). No segundo caso, é um reflexo de um reajuste anual na faixa de 2,09% a 2,84% e que está vigente desde 31 de março.

O grupo Habitação subiu 0,17% com alta da energia elétrica em 0,99% após reajustes no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador e Campo Grande.

Grupo Variação março, em % Variação abril, em % Índice Geral 0,09 0,22 Alimentação e Bebidas 0,07 0,09 Habitação 0,19 0,17 Artigos de Residência 0,08 0,22 Vestuário 0,33 0,62 Transportes -0,25 0,00 Saúde e cuidados pessoais 0,48 0,91 Despesas pessoais 0,05 0,12 Educação 0,28 0,08 Comunicação -0,33 -0,07