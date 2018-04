Inflação de março é a mais fraca para o mês desde implantação do Real

São Paulo – O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação no país, foi de apenas 0,09% em março.

O número veio abaixo dos 0,32% de fevereiro e da expectativa de 0,12% em pesquisa da Reuters com economistas.

Também foi o menor IPCA para o mês de março desde a implantação do Plano Real. Em março de 2017, a inflação foi de 0,25%.

Os números foram divulgados na manhã desta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,68%, queda em relação aos 2,84% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.

A taxa segue abaixo do piso da meta, já que o governo busca oficialmente uma inflação de 4,5% no ano com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo (3%) ou para cima (6%).

Grupos

Uma das principais contribuições para o número fraco foi a queda de 15% no preço das passagens aéreas, impactando no grupo Transportes que foi de 0,74% em fevereiro para -0,25% em março. Só esse item contribuiu sozinho negativamente com -0,07 ponto percentual na taxa final.

“Se considerarmos janeiro e fevereiro como meses de férias, a tendência é de os preços caírem em março, com a volta às aulas”, diz o gerente do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Fernando Gonçalves, em nota.

Os combustíveis também são parte do grupo que apresentou queda no mês (-0,04%), com destaque para a gasolina que caiu 0,19% na média diante de variações regionais que foram de -4,69% em Recife a 2,59% em Fortaleza.

Outro grupo que puxou a taxa para baixo foi o de Comunicação, que passou de 0,05% em fevereiro para -0,33% em março com impacto da redução nas tarifas das ligações locais e interurbanas, de fixo para móvel, desde 25 de fevereiro.

Já Saúde e Cuidados Pessoais teve a maior alta mensal (0,48%) com impacto positivo de 0,06 p.p. na taxa final.

O que pesou nesse grupo foi a alta de 1,06% no plano de saúde, que contribuiu sozinha com 0,04 p.p. na taxa final – o segundo maior impacto individual de março.

Grupo Variação fevereiro, em % Variação março, em % Índice Geral 0,32 0,09 Alimentação e Bebidas -0,33 0,07 Habitação 0,22 0,19 Artigos de Residência 0,03 0,08 Vestuário -0,38 0,33 Transportes 0,74 -0,25 Saúde e cuidados pessoais 0,38 0,48 Despesas pessoais 0,17 0,05 Educação 3,89 0,28 Comunicação 0,05 -0,33